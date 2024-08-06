Akasya ağaçları zarar gördü

Girne’ye bağlı Doğanköy'de bir arazide çıkan ve dere yatağına yayılan yangın, itfaiye, Orman Dairesi ve Girne Belediyesi'nin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, dün 15.30 sıralarında, Doğanköy'de bir arazide henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangın, dere yatağına sirayet etti.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Girne Belediyesi'ne ait iş makineleriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangın sonucu 3 buçuk dönümlük arazi içinde kuru otlar, akasya ağaçları ve molozların yandığı açıklandı.

Bir haftada 21 yangın çıktı

KKTC’de son bir haftada çıkan 21 yangında bir milyon TL'nin üzerinde zarar meydana geldi.

Haftalık itfaiye raporuna göre, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 21 yangın çıktı ve 10 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda toplam bir milyon 109 bin TL'lik zarar oldu.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri şu şekilde sıralandı:

"Elektrik kaynaklı kısa devre; elektrik tellerinin birbirine teması edip, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması; tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri; kişi veya kişiler tarafından yakma; araçta meydana gelen yakıt sızıntısı; çöplük alanda başlayan yangının kıraç alana sirayet etmesi"

Özel servis olayları ise, "asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, derin kuyuda ve demir korkuluklar arasında sıkışarak mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak açıklandı.



