Akdeniz’deki eşsiz güzellik

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Ada Kıbrıs konseptiyle, KKTC turizmini pazarlıyor.

Verilen bilgiye göre; İstanbul’da bu yıl 28’incisi düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı bugün açıldı. Fuar’a; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan katıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılış konuşmasında, KKTC turizmi hakkında bilgiler verdi.

Ataoğlu, “Ülkeler arası turizm iş birliklerinin geliştiği, sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı ve küresel ölçekte turizm vizyonunun şekillendiği bu önemli organizasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek bizler için büyük bir onurdur.” dedi.

Ataoğlu, “KKTC olarak, Akdeniz’in kalbinde, eşsiz doğal güzelliklerimiz, tarihi mirasımız, zengin mutfağımız ve sıcak misafirperverliğimiz ile her geçen gün turizm alanında daha güçlü bir konuma geliyoruz” dedi.

Girne Belediyesi tanıtım yaptı

Öte yandan Girne Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) yer aldı.

Girne Belediyesi, her yıl yaklaşık 30 bin sektör profesyonelinin katıldığı EMITT Fuarı'nda, "Go to Kyrenia" platformunu tanıttı.