Birer birer çözeceğiz

Cemre Peral YANIKER

Başbakan Ünal Üstel, uzun süredir devam eden istikrarsız hükümetlerden dolayı ülkede sorunların dağ gibi büyüdüğünü, bu sorunların hepsini birer birer çözmek için hükümet programına eklediklerini ifade etti.

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) arasında Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BRTK’da dün yapılan törenle imzalanan sözleşmeye BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat imza koydu.

Törende, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy da hazır bulundu.

BRTK Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, halka verdikleri sözlerden bir tanesini daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üstel, “BRT, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde sesi ve sözü olmuştur. 61’inci yılına giren kurumumuz, varoluş ve özgürlük mücadelemizde Kıbrıs Türkü’ne büyük bir rehber olmuş, Kıbrıs Türkü’nün moralini yükseltmiştir.” dedi.

Uzun süredir devam eden istikrarsız hükümetlerden dolayı ülkede sorunların dağ gibi büyüdüğünü söyleyen Üstel, bu sorunların hepsini birer birer çözmek için hükümet programına eklediklerini ifade etti. Üstel, “Biz ne söylediysek, sözümüzün arkasındayız.” diyerek, Belediye Reformu’nu yaptıklarına, yarım kalan projeleri yeniden başlattıklarına, bekleyen Lefkoşa Çevre Yolu Yoncası’nı tamamlıyor olduklarına dikkat çekti.

Başbakan Üstel, ülkedeki sorunlar gibi BRTK’de de uzun süredir kangrenleşen bir takım sorunlar olduğunu ve bunların çözümü üzerinde BRTK yönetimi ve sendika ile çalıştıklarını belirterek, atılan imzayla sorunlardan bir tanesinin çözülmüş olacağını kaydetti.

Kanat’tan Üstel’e teşekkür

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise konuşmasında, özellikle riskleri fazla olan medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda toplu iş sözleşmelerinin önemine dikkat çekerek, imza törenine katılanlara teşekkür etti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin 1 Ocak itibarıyla 1 yıl boyunca geçerli olacağını kaydederek, Başbakan Üstel’e şahitliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, tarafların sözleşmeye imza atmasıyla tören tamamlandı.

