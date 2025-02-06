Suna ERDEN

Ülkenin tanınmış iş insanlarından, müteahhit Hüseyin Tüfekçi, Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan yeni KKTC Merkez Bankası yeni hizmet binası ihalesini kazanmak için “sahte bilanço ve borcu yoktur” belgesi sunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındı. Mahkeme sonrası isyan eden zanlı, “Bu ülkeye çok hizmet ettim; çalmadım, çırpmadım” dedi.

Bu arada Mali polisin ihaleye başvuran bir firmanın şikayeti üzerine soruşturma başlattığı; hem Tüfekçi hem de başka bir şirketi mercek altına aldığı öğrenildi.

Soruşturma sonucu Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi tutuklanırken, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle mercek altına alınan diğer firma yetkisiyle ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Tüfekçi hakkındaki iddiaları aktaran polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye başvuran zanlıyla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının, 4 Ekim 2017 tarihinde yaptığı 12 adet mal satışını, 31 Aralık 2022 tarihinde yapmış gibi gösterip, elde ettiği karı 70 milyon TL’ye yükseltip vergi dairesine beyanda bulunarak, MİK’e sunduğunu kaydetti. Polis memuru, Aktunç Tüfekçi Şirketinin de aynı ihaleye için 14 Ocak 2025 tarihinde vergi dairesine 69 milyon ek kar beyanında bulunduğunu, vergi borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısı aldığını ve MİK’e sunduğunu açıkladı. Polis memuru; Merkezi İhale Yasasına aykırılık tespit edilerek, başlatılan soruşturma sonucu zanlının 4 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.

Polis; aynı gün zanlının şirketinde arama yapıldığını; Tüfekçi ve Aktunç şirketlerinin 30 Ocak 2025 tarihinde MİK’e sunduğu ihale teklif dosyasının emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlı Tüfekçi’nin ofisinde yapılan aramada, söz konusu taşınmaz mallarla ilgili satış belgeleri, fatura blogu ve mallarla ilgili başka bir firmanın yaptığı ve ödeme belgelerinin emare alındığını da mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Tüfekçi’nin 12 adet taşınmaz malın satışını 2022 yılında işlediğini ve tapuların 2017 yılında yapıldığını ayrıca vergi dairesinde rakamın çok altında bir rayiç bedeli sunulduğu anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığını 15 ifade alındığını ve en az 20 ifade daha alınması gerektiğini anlatan polis, iki günlük ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı Kemal Şentürkler, tutukluluk talebine itiraz etti. Savunma, vergi yasasında pişmanlık ve bilanço düzenleme maddelerinin yer aldığını, müvekkilinin yaptığı işlemin de bilanço düzenlemesi olduğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin alınacak ifadelere ve incelenecek belgelere etki edemeyeceğini, bilanço düzenleme işleminin vergi dairesi tarafından talep edildiğini belirterek, teminata bağlanarak, serbest bırakılmasını talep etti.

Bu ülkeye hizmet ettim

Mahkeme hakkında “sahte beyanlarla resmi belgenin icra edilmesini tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme, sahte belge düzenleme, iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme sonrası isyan eden zanlı, “Bu ülkeye çok hizmet ettim; çalmadım, çırpmadım” dedi.

