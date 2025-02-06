ABD devreye girecek

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Özersay, Türk tarafında perde gerisinde olsa da bir hazırlık olduğunu ifade etti. Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye ziyaretinde de bir hazırlık toplantısı yapıldığını hatırlattı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik mart ayında yapılacak toplantıya değinen Özersay, geçmişe nazaran farklı adımlar atılacağını belirtti.

Özersay, Rum tarafının ABD ile yaptığı stratejik ortaklığa değinerek, çözüm aşamasında referandum yerine pazarlık formülü olacağını dile getirdi.

Rumların ABD ile askeri stratejik ortaklık kurdukları için çok mutlu olduğunu belirten Özersay ancak Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin madalyonunun diğer yüzünü görmesi gerektiğini söyledi.

Özersay şunları kaydetti:

“ABD, Rum tarafı ile askeri işbirliğine giriyor ama yüzü suyu hürmetine yapmıyor. ABD’nin bu bölgeyle ilgili planı var. Birinci olarak İsrail’in güvenliği için hareket ediyor, ikincisi de uluslararası deniz ticareti için adım atıyor. Bu durumun yarın bugün başka bedelleri olacak.

Rumlar bu kadar büyük oranda ABD’ye bağımlı hale gelirlerse eğer ABD, Türkiye ile bir şeyin pazarlığını yaparsa Türkiye Rumları ikna etmek zorunda kalmayacak. ABD Rumları ikna edecek.

Bir referandum yaklaşımı yerine “ABD’nin ikna etsin” istemi gündeme gelecek.

Yakın gelecekte Kıbrıs sorunun kapsamlı bir çözümüyle ilgili bir süreç başlayacaksa zamana yayılan değil daha hızlı ve perde gerisinde büyük aktörlerin yer alacağı bir süreç olacak.

Bu saatten sonra kimse “Rum tarafını ikna edelim” demeyecek, referandum gündeme gelmeyecek. ABD’nin devreye girecek ve pazarlık yapacağı bir süreç yaşanacak.”

