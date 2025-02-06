Kıbrıs için kara bir leke 

Kuzeyde kalan Rum mülklerinin satışını yaptığı gerekçesiyle aylardır Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan İsrail-TC ve KKTC vatandaşı Simon Mistel Aykut’un sağlık sorunlarının giderek arttığı bildirildi. Doktor raporlarına rağmen Aykut’un cezaevinde tutulmasına tepki gösteren ailesi, bu durumun Kıbrıs demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçeceğini bildirdi.

Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; Simon Aykut’un, Rum lideri Hristodulidis’i sosyal medya aracılığıyla tehdit ettiği iddiaları yalanlanırken, bunun bir siyasi oyun olduğu belirtildi. Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti makamları Simon Aykut’un sağlık sorunlarını gizlemek için oyun oynamaktadır” denildi.

Ailesi yazılı açıklama yaptı

Aykut’un ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; Simon Mistel Aykut’un, Rum lider Hristodulidis’i sosyal medya aracılığı ile tehdit ettiği iddiaları da yalanlanarak, tehdit iddiası siyasi bir oyun olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti makamları” Simon Aykut’un sağlık sorunları olduğunun gizlenmiş olmasının açıklanamaz kabahatini örtmek için “oyun oynamakla” suçlandı.

Simon Aykut’un hücresinde telefon bulunduğu iddiasına da değinilen açıklamada, “Daha sonra ‘hapishane koridorunda bulundu’ haberi en son da ‘telefon bulunmadı’ noktasına gelmiştir.” denildi.

“Simon Aykut, tutuklandığı günden beri masum olduğunu vurgulamaktadır ve bundan hem kendisi hem de konuya yakınlığı olan herkes emindir. Masum oluşu bir yana, kendisiyle ilgili sağlık raporları, hapishanede tutulmaması gerektiğini açıkça göstermektedir.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Aykut’un sağlık durumuna ilişkin uyarılar ve tetkik taleplerinin defalarca ilgili mahkeme önünde reddedildiği, bağımsız hekimin kontrolleri sonucunda ise kanser hastası olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, “Babamız Simon Aykut’un Rum lider Hristodulidis’i tehdit ettiği iddiası, kendisi hakkında sürdürülen davanın esası gibi siyasi bir oyundan ibarettir. Sağlığıyla ilgili durumunun hasıraltı edilmesi Kıbrıs demokrasi ve hukuk tarihine kara leke olarak geçecek bir skandaldır.” ifadelerine yer verildi.

