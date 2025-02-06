Şeytana uymuş!

Gönyeli’de bir şahsın çocuklarına bakıcılık yapan Merve Kandiş, ev sahibinin kasasından 123 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 28 bin TL ve 350 Euro çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk kararı alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Suçunu itiraf eden zanlının çantasında 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 Euro bulunduğu belirtildi.

Polis; 15 Ocak 2025-4 Şubat 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de M.A.’ya ait ikametgah içerisinde çocuklara bakıcılık yapan zanlının evin üst kat yatak odası elbise dolabı içerisinde kilitsiz çelik kasa içerisinde muhafaza edilen 123 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 28 bin TL, 350 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis; zanlının Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 Euro para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis; alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

