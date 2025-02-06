Karnını tekmeledi

Girne’de araç içerisinde konuştuğu eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Cemal Türkkan dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “şiddet tehdidi, darp” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının eski kız arkadaşının saçlarını çektiği, karnına tekme attığı, “arabadan in seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Polis memuru, olayın 4 Şubat 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne’de Selim Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; aracını cadde üzerine park eden zanlının aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu eski kız arkadaşı olan Z.A.’nın saçını çektiğini, ayağıyla karnına tekme attığını ve “arabadan in seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis; zanlının araçtan inmeye çalışan eski kız arkadaşının boğazını iki eliyle tutup, boynuna tokat atarak dar ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi. Gerekli ifadelerin alındığını, olay yeri çevresi kameraların incelendiğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

