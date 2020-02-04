63 yaşındaki  yolcu bayıldı

İsrail Havayolları’na ait bir uçağın, bir yolcunun uçakta bayılması üzerine dün saat 09.15 sıralarında Larnaka Havalimanı’na acil iniş yaptığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, Tel Aviv’den Prag’a gitmekte olan Boeing 737-800 tipi ELY 2521 sefer sayılı uçağın, 63 yaşındaki kadın yolcunun uçakta yarı baygın olduğunun tespit edilmesinin ardından, Larnaka’ya acil iniş yapmasına karar verildiğini belirtti.

Uçağın inişinin ardından kadının ambulansla havalimanından alındığı ve Larnaka Genel Hastanesi’ne götürüldüğü ifade edildi.