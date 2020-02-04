Aman dikkat

Suna ERDEN

Cep telefonları hayatın bir parçası haline gelirken, kolaylıklar sağladığı gibi bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

Telefonlara yerleştirilen casus programlarla kişilerin tüm özel yazışmaları, mesajları, fotoğrafları, videoları başkalarının eline geçebiliyor. İnternet üzerinden satılan casus programların bir dakika gibi kısa sürede telefona yüklenildiği belirtilirken, Kuzey Kıbrıs’ın ilk Adli Bilişim Laboratuvarı’nın kurucusu Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak, son zamanlarda telefon takip sistemine rağbet olduğunu, bu konuda birçok şikâyetler aldıklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan Albayrak, birçok isimle piyasaya sürülen casus programlarının internet üzerinden ucuz fiyatlara satıldığını ifade etti.

Albayrak, “Sakın telefonunuzu çok güvendiğiniz insanlar haricinde kimsenin yanında bırakmayınız” dedi.

Bir dakika yeter

Casus programların telefon ele geçirildikten sonra 30 saniye veya bir dakika gibi çok kısa sürelerde yüklenebileceğini belirten Albayrak, yükleme yapıldıktan sonra hedef kişinin adım adım takibe alındığını açıkladı.

Albayrak şöyle devam etti: “Cep telefonuyla yapılan her işlem karşıdaki şahıs tarafından görülüyor. Nereye gittiğiniz, ne konuştuğunuz duyulup, görülüyor ve kayda alınıyor. Mesajlarınız, tüm şifreleriniz karşıdaki şahsın eline geçiyor. Cep telefonunuz yanınızda olduğu sürece nerede olduğunuz biliniyor. Cep telefonuyla hayatınız takibe alınıyor.” Bu belirtilere dikkat Albayrak, bu programları yükleyenlerin suç işlediğini ifade ederek, “Eğer telefonunuzun takibe alındığını düşüyorsanız polise ve uzmanlara başvurun” dedi.

Belirtilere dikkat

Albayrak, bu programların yasal olmadığını, Türkiye’de kişilerin telefonuna casus programı yerleştirerek, özel hayatın gizliliğini edenler için 4 yıldan başlayan hapis cezaları öngördüğünü belirtti. Albayrak, bazı belirtilerden telefonda casus programı olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade ederek, şunları söyledi: Eğer telefonunuzun arka plan ışığı durduk yere yanıyorsa ya da olduğu yerde, hiçbir şey yokken telefonunuz uyarı veriyorsa. Telefonunuzun şarjı normalden daha hızlı tükeniyorsa, konuşurken garip sesler geliyorsa, telefon kendiliğinden kapanıp kendiliğinden açılıyorsa. Telefonunuza kapatma komutu verdiğinizde kapanması çok uzun sürüyorsa, kapalı olduğu halde telefon ısınıyorsa, şarjı çabuk bitiyorsa, aniden konum uygulaması devreye giriyorsa. Cihazınıza yüklenen uygulamaların arasında ne olduğunu bilmediğiniz ya da sizin yüklemediğinizden emin olduğunuz uygulamalar varsa bunlar telefonunuza casus programı yüklenmiş olabileceğinin göstergesidir. Bu belirtiler varsa uzmanlara ve polise başvurulmalıdır.”