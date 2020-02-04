Diplomatik zafer

Rum kesiminin, Rum Ticaret Bakanlığı çalışanlarının hatasından ötürü, 2018 yılının Mayıs ayında İngiltere’de kaybettiği hellimin ticari markasını geri aldığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, dün konu hakkında açıklamalarda bulunan Rum Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis, bir buçuk yılın ardından, meydana gelen bu ciddi hatayı düzeltmeyi başardıklarını söyledi.

Ürünü yeniden kaydettirmek için başvuru yaptıklarını ve 31 Ocak’ta mücadeleyi kazandıklarını dile getiren Lakkotripis, bunun İngiltere’deki Fikri Mülkiyet Ofisi’nin internet sitesinde de duyurulduğunu belirtti.

Ticari markanın AB topraklarında tescil edilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Lakkotripis, markanın bu dönemde geri kazanılmasının önemini vurguladı. Lakkotripis, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi durumunda, hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini söyledi.

Bu çaba sırasında birçok yasal zorluk ortaya çıktığını da belirten Lakkotripis, buna paralel olarak, 2018 yılında bakanlıkta yapılan yanlışlıkla ilgili disiplin soruşturmasının ise tamamlandığını ve Hukuk Dairesi’ne teslim edildiğini ifade etti.

Bu arada haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Çarşamba günü yetkililerle Başkanlık Sarayı’nda hellim konusunda toplantı yapacağı da belirtildi.