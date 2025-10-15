Aktif çalışmalar yapacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) tarafından düzenlenen “Cumhurbaşkanı Adayları ile Yükseköğretimi Konuşuyoruz” etkinliğinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, etkinlikte “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Yükseköğretimin Geleceği” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Cumhurbaşkanlığının yükseköğretim konusunda hem içeride hem dışarıda çok önemli görevleri vardır” diyen Erhürman, bu ülkenin merkezi idaresinde dışarıya açılan tek penceresi olan cumhurbaşkanlığının beş yılda ne yaptığını sordu.

20 Ekim’den sonra YÖDAK’ın cumhurbaşkanlığının doğrudan gözünün üzerinde olduğu bir kurum hâline geleceğini ifade eden Erhürman, “Belli aralıklarla bir araya gelinip, ‘Ne oluyor, ne bitiyor?’ bakılacak. ‘Diploma yolsuzlukları’ furyası bir algı hâline geldiyse, ‘Cumhurbaşkanlığını ilgilendirmez’ denilemeyecek.” ifadelerini kullandı. Yükseköğretimin, diğer sorunlarla paralel ilerleyen sorunlara da sahip olduğunu belirten Erhürman, “Ben her zaman bir üniversite hocası olarak şunu gördüm: ‘Ankara’da da, DAÜ’de de ders verirken durum aynıdır.’ Dünya ile iletişimini kurabilen bir konumda olabilmek gerekir. İnsanlar çocuklarını üniversiteye gönderecekse, öngörülebilir bir yapının olması, soru işaretlerinin bulunmaması ve güvenli bir ortamın sağlanması gerekir.” dedi.

Yetki kimdeyse, sorumluluk da ondadır

Gerçekleri hatırlamak gerektiğine işaret eden Erhürman, YÖDAK Başkanını, DAÜ Mütevelli Heyeti Başkanını da cumhurbaşkanının atadığına vurgu yaptı.

Görevde olan kişilerin şahıslarıyla ilgili bir derdinin olmadığını belirten Erhürman, “Ben idare hukukçusuyum. İdare hukukunda çok temel bir prensip vardır. Yetki kimdeyse, sorumluluk da ondadır. YÖDAK Başkanını atama yetkisi cumhurbaşkanındaysa, sorumluluk da ondadır. Akademik özerklik benim için esastır ama mali açıdan sıkıntılar varsa, cumhurbaşkanı elini yıkayıp alandan çekilemez; doğrudan sorumluluk sahibidir.” dedi.

Güvenlik sorunu var

Bu memlekette hem turizmi hem de yükseköğretimi olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan bir güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Erhürman, şöyle devam etti:

“Anayasasa’da ‘Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’ diye bir kurul var. Bu kurul, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanır. Bu kurulun kararları, Bakanlar Kurulu tarafından öncelikle dikkate alınır. Memlekette insan ticareti, insan kaçakçılığı, çeteler, silahlı olaylar aldı başını gidiyor ama beş yıl boyunca Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı. Bu durum hem yükseköğretim hem de turizm için ciddi bir risktir. İnsanlar çocuklarını güvensiz bir yere göndermez.”