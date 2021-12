Alan da satan da yok

Hüseyin ÇİÇEK

Dövizin rekor seviyeye yükselmesi ve fiyatların buna paralel olarak artması hem vatandaşı hem de esnafı etkiledi. Alım gücü her geçen gün eriyen vatandaş temel ihtiyaçları dışında para harcamayınca esnaf da satış yapamaz duruma geldi. Diyalog muhabirine konuşan esnaf ve vatandaşlar, fiyatların birden arttığını, insanların artık ekmek dahi alamayacak duruma geldiğini ve yakında birçok işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını savundu.



Ne dediler

Ahmet Ummanel: Dövizin yükselmesi vatandaşı olumsuz etkiledi. Fiyatlar birden arttı; bakliyat, şeker, yağ ve süt fiyatları birden yükseldi. Süt 8 TL’den, 10 TL’ye çıktı. Biranın 8 TL olduğu yerde süt 10 TL, dünyada bunun bir benzeri daha yok. İnsanların alım gücü bitme noktasına geldi, zor günler bizi bekliyor.

Kasım Uluçaylı: Ekonomiye bağlı döviz yükselmesinin çözümü bulunabilir, ancak açıklamalara bağlı döviz yükselmesi düşündürücüdür. Dövizin yükselmesine bağlı insanların alım güçleri elbette düştü, devlet dairelerinde, vergi dairesinde ve özelde piyasanın durumunu döviz belirliyor. O zaman neden dövize geçmiyoruz, kazancımız TL, ancak harcamamız döviz. Bunu kim açıklayacak, artık vatan millet Sakarya naralarından vazgeçerek bir çözüm üretsinler.



Salih Oktay: Dövizin yükselmesi yüzde 40 bir devalüasyona neden oldu. Her şeyin fiyatı arttı, insanlar zaten zor günler geçiriyordu, bir de bu hayat pahalılığı herkes için sıkıntılı günlerin başlamasına neden oldu.Haldun Birsoy: Dövizin yükselmesi elbette piyasayı kötü şekilde etkiledi. Alım güçleri düştü, altın fiyatları da buna bağlı olarak yükseldi. Sadece altın değil tüm ürünlerin fiyatında artış oldu. Dövizin düşeceğine dair umutlarımız vardır, umarız önümüzdeki aylarda her şey iyiye gider.Hasan Özbil: Döviz yükseldi her şeye zam geldi, bir paket kahveyi 8 TL’den alıyorduk, şu an 15 TL oldu. Mecburen bizde zam yaptık. Bu fiyatlarla artık yerli halkımız zor gelir, umalım ki turist sayısı artsın. Başka türlü iş yapamayacağız. Durum çok kötü.Güven Başarır: 550 TL’ye aldığım bir inşaat malzemesini, sadece 1 gün sonra 850 TL’den satın aldım, durum bu kadar vahim. İnsanların alım gücü tükendi, fiyatlar o kadar yükseldi ki esnaf sattığı malı yerine koyamıyor, oldukça zor günlerden geçiyoruz.Uğur Ramazanoğlu: Alım gücümüz iyice düştü, bir şey satın alırken 2 kez düşünür olduk. Böyle giderse çok yakın zamanda birçok işyeri kapısına kilit vuracak. Birçok işyeri sahibi sterlin üzerinden kira ödüyor, tamam devlet kurları sabitledi ama buna uyulacak mı acaba? Zaten pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf, dövizin de yükselmesi ile nefes alamayacak duruma geldi.Köksal Çebi: İç üretim olmazsa döviz de artar. Maalesef ithalata dayalı bir toplumuz, döviz ile mal alındığı için fiyatlar yükseliyor. Vatandaşta olumsuz yönde etkileniyor, ülkenin üretime geçmesini teşvik edici bir siyasi yapının sağlanması elzemdir.