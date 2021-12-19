4 kişi ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK
Kaza sonucu, PF 660 plakalı aracın sürücüsü Hasan Rüşlü ve araçta yolcu olarak bulunan Melek Tilki ile SG 757 plakalı araç sürücüsü Soroush Mohammadi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mohammad Reza Honarvar yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Yetkililerden hastaneye kaldırılan kazazedelerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.