4 kişi ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK



Ercan-İskele anayolunda dün akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı, 4 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, Geçitkale yakınlarında meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre; Soroush Amanmohammadi yönetimindeki SG 757 plakalı araç Kanizi Petrol yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybedilerek karşı şeride geçti ve normal yolunda seyreden Hasan Rüşlü yönetimindeki, PF 660 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.Kaza sonucu, PF 660 plakalı aracın sürücüsü Hasan Rüşlü ve araçta yolcu olarak bulunan Melek Tilki ile SG 757 plakalı araç sürücüsü Soroush Mohammadi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mohammad Reza Honarvar yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Yetkililerden hastaneye kaldırılan kazazedelerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.