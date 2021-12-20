Biz olmadan hükümet  kurulamaz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonucu ne olursa olsun kendilerinin içerisinde olmayacağı bir hükümetin asla kurulamayacağını savundu.

YDP Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı şölende, YDP tam bir gövde gösterisi yaptı.

YDP’nin yeni seçim şarkısının da tanıtıldığı şölende konuşan parti genel başkanı Erhan Arıklı, KKTC’de ekonomik kaos yaşandığını, bu durumdan Türkiye’nin yardımı olmadan çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.

Arıklı “Maalesef şu anda hükümetin başında Türkiye ile ilişkileri çok kötü olan, Ankara’ya nezaket

ziyareti bile yapamayan bir Başbakan var” dedi.

Arıklı: İktidarın güçlü ortağı olacağız



YDP lideri Arıklı, “Önümüzdeki seçimlerde kim ne kadar milletvekili çıkarır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var YDP’siz bir hükümet asla kurulamaz. Sonuç ne olursa olsun biz iktidarın güçlü ortağı olacağız” şeklinde konuştu.Arıklı sözlerine şöyle devam etti:“YDP, 5 yıllık bir parti değil, 1980’de Türk Birliği Partisi ile temeli atılan, 1985 yılında Yeni Doğuş Partisi ile kökleşen kutlu hareketin devamıdır. Biz kökü mazide olan bir partiyiz. Eski YDP’de 1987’de zamanın UBP’sinin kumpasına maruz kalmış ve bölünmüştü. UBP, YDP’nin 4 milletvekilinden 3’ünü satın almıştı. Sadece bir milletvekilini satın alamamışlardı. O da Kenan Akın’dı.

Akın: Bu meşale o meşaledir

Arıklı, bu konuşmanın ardından Kenan Akın’ı sahneye davet etti. Gözyaşları içinde o günleri anlatan Kenan Akın, “Bu meşale o meşaledir. Ben dünde meşalenin hizmetindeydim. Bugün de hizmetindeyim. Ölene kadar da meşalenin hizmetinde olacağım” dedi.

Öztürk: Bu kumpaslar UBP kaynaklıdır

Parti Genel Sekreteri Enver Öztürk de YDP’nin kurulduğu günden itibaren çeşitli kumpaslarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek,” Bu kumpaslar UBP kaynaklıdır” dedi.

