Rumlarla ‘dayanışma’

Ürdün Kralı II. Abdullah, bir yıl içinde ikinci kez Güney Kıbrıs’a giderek, Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüştü ve ‘dostluk mesajı’ verdi.

Alithia gazetesi, resmi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Güney Kıbrıs’a giden Ürdün Kralı Abdullah’ın Rum Başkanlık Sarayı’nda askeri törenle karşılandığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis ve Abdullah’ın birbirlerine ülkelerinin onur nişanlarını da taktim ettiklerini belirtti.



Anastasiadis’in görüşme çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin sözde “kışkırtmaları” konusunda Abdullah’a bilgi aktardığını vurgulayan gazete, pandemi, kaçak mülteci, AB-Ürdün ve Güney Kıbrıs-Ürdün ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de görüşmede ele alındığını aktardı.Habere göre iki taraf arasında ayrıca, çifte vergilendirmenin kaldırılması, suçluların iadesi ve iki ülke dışişleri bakanlıklarının işbirliği yapmalarını öngören memorandumlara da imza atıldı.