‘Siyasi önemi büyük’

Türk-Sen ile SEK arasındaki anlaşmanın güneydeki yankıları devam ediyor

‘Siyasi önemi büyük’
banner432

   Türk-Sen ile Rum “SEK” sendikası arasında varılan işbirliği kararı sonrasında Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuru yapan Kıbrıslı Türklerin sayısının 300’ü aştığını duyuran Rum basını, bunun siyasi önemine dikkat çekti.

   Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinden İşsiz Başvurusu 300 ve Üzeri” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin sayısının, 16-17 Aralık tarihleri çerçevesinde 300’ü aştığını iddia etti.
   Gazete, ilk 207 başvurunun hali hazırda SEK sendikasına ulaştığını, Türk Sen’in ise dün elinde yüzden fazla başvuru bulunduğunu belirtirken, başvuru yapanların hepsinin “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportuna sahip olmak ve 50 yaşını aşmamış olmak şartlarına haiz olduklarını” yazdı.

banner520
   SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas, “Kıbrıslı Türklerin artan ilgisinin hangi açıdan bakılırsa bakılsın olumlu olduğunu” ifade ederek “Türkiye’nin bölücü politikası göz önüne alındığında konunun siyasi açıdan sahip olduğu öneme” de vurgu yaptı.
   Gazete haberinde, başvuru yapan Kıbrıslı Türklere ilişkin Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere de kısaca değindi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ne büyük acı
Ne büyük acı
  1. KIBRIS

banner464

banner473