Başı belada

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’da önceki gün duyanlara bu kadarı da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Lefkoşa’da bir barda, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu adamı zorla arabasına bindiren ve Beşparmaklara götüren İsmail Dursun, “Seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettikten sonra, polisi aramak isteyen müştekinin telefonuna el koydu. Polise yapılan şikayetin ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı İsmail Dursun’un 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde aralarında yaşanan kız meselesiyle ilgili anlaşmazlık nedeni ile Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren Maça Kızı isimli eğlence mekanından, zorla, araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu’na götürdüğünü anlattı.

Soygun suçu da işledi



Polis, zanlının, adı edileni araç içerisinde darp ederek, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, müştekinin polisi aramak istemesi üzerine, elindeki cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlattı.Polis, aynı gün zanlının gözaltına alındığını ve meselenin henüz yeni meydana geldiğini belirterek, aranmakta olan emare ve yine incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

3 gün tutuklu kalacak

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan emareye etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.