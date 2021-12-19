Ne büyük acı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği’nin, Akçiçek köyü yakınlarında organize ettiği yarışın başlaması öncesinde parkur kontrolü yapan 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı’nın kullandığı JS 542 plakalı pick-up araç yoldan çıkarak takla attı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan Bayırbaşı yönetimindeki araç yolun solundan çıkarak takla attı.

Büyük bir talihsizlik sonucu, arka kasasında bulunan 19 yaşındaki İlke Numan takla atan aracın altında kaldı. Ağır yaralı olarak Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılan Numan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrasında araç sürücüsü 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı tutuklandı.

Çok genç yaşta hayatını kaybeden İlke Numan’ın ailesi ve arkadaşları ise olay yerine koştu. Numan’ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.

Tatar mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olay sonrasında yayınladığı mesajda “Araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada 19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur” dedi. Tatar şunları kaydetti:



Hepimizi derinden üzen bu elim kaza sonucu yaşama gözlerini yuman Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınları, sevenleri ve otomobil sporu camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun.”

Sucuoğlu: Aileye sabırlar dilerim

Başbakan Faiz Sucuoğlu da kaza sonrasında yayınladığı mesajda, hayatını kaybeden İlke Numan’ın ailesine sabırlar diledi. Sucuoğlu şöyle dedi:

“Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada, yarış öncesi parkur kontrolü yapan araçta bulunan 19 yaşındaki İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur.

Hepimizi derinden üzen bu elim kaza sonucu yaşama gözlerini yuman gencimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınları, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Sorakın: Derin üzüntü duyduk

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da yayınladığı mesajda, derin üzüntü duyduklarını belirtti. Sorakın şöyle dedi:

“Gencecik evladımız İlke Numan’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili dostlarım Numan ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin acılarını paylaşır sabır ve metanet dilerim.”

TMT gençleri üzgün

TMT Gençlik Kolu adına bir mesaj yayınlayan Derviş Zemin duyulan üzüntüyü dile getirirken “Hepimiz yasa boğulduk” dedi. Zemin şöyle dedi:

“Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada, yarış öncesi parkur kontrolü yapan araçta bulunan 19 yaşındaki İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur.

Bayırbaşı’nın ikinci ölümlü kazası

Bu arada dün meydana gelen kazada 19 yaşındaki İlke Numan’ın ölümüne neden olan araç sürücüsü Ali Bayırbaşı, yaklaşık üç ay önce Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı yakınlarında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla Watt isimli yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu.

Bayırbaşı çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanıp serbest bırakılmıştı.