Sağlık, eğitim ve ekonomi

Demokrat Parti (DP) 23 Ocak 2022 erken genel seçimlerinde aday olan 50 milletvekiline yönelik “eğitim ve motivasyon” kampı düzenledi. Kampın ikinci ve son gününde, DP milletvekili adaylarına, seçim manifestosu hakkında bilgiler verildi.

‘Yenileniyoruz’ vizyonu ile hazırlanan DP seçim manifestosu ile ilgili sunumun ardından, adaylar manifesto hakkında görüşlerini ve düşüncelerini paylaştı.

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki gün süren “eğitim ve motivasyon” kampının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

DP, seçim manifestosunun, yapılabileceklerden oluştuğunu belirten Ataoğlu, yazılanların hayal olmadığını, her bir maddenin, yaşamda karşılığı olduğunun altını çizdi.



Ataoğlu, 49 yeni milletvekili adayı ile halkın karşısına çıkacaklarını belirterek, manifestonun da ‘yenileniyoruz’ sloganı ile eğitim,, ekonomi ve KKTC’de yaşayan herkesin ve her kesimin yaşamına dokunacak önemli çözüm önerilerinin olduğunu belirtti.

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Ataoğlu, ülkenin en büyük sorunun, sağlık, ekonomi ve eğitim olduğuna işaret ederek, “Ülkenin ekonomik sorunları, pandemi ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir. Pandemi ile birlikte aslında ülkenin sağlık ve eğitim alt yapısındaki eksiklikleri de daha belirgin hale gelmiştir. DP’li vekil adaylarımızla birlikte, bu temel sorunlara çözüm üretecek, irade, bilgi birikimi ve inanç, bizi hedefe ulaştıracak en önemli gücümüz olacaktır” dedi.

Ataoğlu konuşmasında ayrıca ülkenin ekonomik sorunları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir” diyerek, DP’nin bu iradeyi temsil ettiğini, insan odaklı, üretim odaklı ve etkin yönetim bilinciyle donatılmış 50 milletvekili adayı ile ülke yönetimine talip olduklarının altını çizdi.

Ataoğlu, “Yenilenme programı olarak adlandırdığımız manifestomuz, halkımızın geleceğe daha umutla bakabilmesini sağlayacak bir yol haritasıdır” dedi.

Ataoğlu, konuşmasının sonunda, eğitim kampına katılan milletvekili adaylarına ve eğitim veren eğitimcilere teşekkür etti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından, eğitimciler ile eğitime katılan DP Milletvekili adayları çektikleri toplu fotoğrafla, birlik ve beraberlik mesajı verdi.