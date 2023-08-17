Alan da suçlu

Suna ERDEN

Girne’de Nijeryalı şahsın evini gözüne kestiren iki kafadar, önce eşyaları sonra bir milyon liralık arabayı çaldı.

Orhan Cengizhan ile Abdurrahman Demirbasan isimli zanlılar, Nijeryalı şahsın yurt dışında olmasını fırsat bilerek, birkaç kez evine girdi.

İki kafadar önce evden 3 adet televizyon ve çeşitli eşya çaldı. Çalacak eşya kalmayınca iki zanlı gözünü evin önünde park halinde bulunan 30 bin Sterlin değerindeki Mercedes E 220 marka araca dikti.

Zanlılar 12 Temmuz 2023 tarihinde gece vakti çekici götürüp, Mercedes’i yükleyip çaldı.

Aracı Lefkoşa’ya getiren zanlılar, organize sanayi bölgesinde garaj işleten Mehmet Emin Çobanlar’a 60 bin TL’ye sattı.

İki kafadarın 14 Ağustos’ta yakalanması üzerine eşya ve araç hırsızlığı aydınlandı. Zanlılar aracı sattıklarını itiraf edince polis, Mehmet Emin Çobanlar’ı gözaltına aldı. Çalıntı araç Çobanlar’ın garajında bulunurken, polis zanlı aleyhine hırsızlık mal kabulü suçlaması getirdi.

Zanlı bu suçtan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis, 26 Şubat-20 Temmuz tarihleri arasında Girne’nin Zeytinlik bölgesinde bir şahsa ait ikametgâha birden fazla kez giriş yapan Orhan Cengizhan ile Abdurrahman Demirbasan’ın 3 adet televizyon, bazı eşyalar ve ikametgahın önünde park halinde bulunan 30 bin Sterlin değerindeki Mercedes E 220 marka aracı çekiciye bindirip çaldıklarını söyledi.

Polis, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Orhan Cengizhan ile Abdurrahman Demirbasan’ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Polis memuru, iki zanlının aracı 12 Temmuz’da çaldıklarını, aynı gün Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Emin Çobanlar’a ait garaja götürüp, 60 bin TL’ye sattıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

30 bin Sterlinlik aracı 60 bin liraya aldı

Polis memuru, zanlı Çobanlar’ın hırsızlık mal olduğunu bildiği halde aracı değerinin altında bir fiyata satın alarak, ‘hırsızlık mal kabulü’ suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı Osman Cengizhan’ın cep telefonunda zanlı Çobanlar tarafından verilen 60 bin liralık çekin fotoğrafının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Çobanlar’ın askıda davası bulunmadığını ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.