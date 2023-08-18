Sağlık bir ekip işi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Göz Servisi, Üroloji Servisi, Çocuk Servisi ve Çocuk Polikliniklerini ziyaret eden Bakan Dinçyürek, sorumlu hekimler ve idari personelden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Verilen bilgiye göre, Dinçyürek, hasta odaklı bir sağlık sistemi hedeflediklerini, bunun yanında sağlık çalışanlarının da beklentilerini göz ardı etmeden adımlar atacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, hastaların randevu bekleme sürelerinin daha kısa olması, tetkik ve raporların daha süratli yapılması, hasta memnuniyetinin daha üst düzeye çıkarılması yönünde düşüncelerini dile getirdi.

Güler yüzlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini her zaman olumlu yönde etkilediğini belirten Dinçyürek, “Mevcut insan kaynaklarının hem sayısını, hem de verimliliğini artırması toplumu olumlu etkileyecektir. Bizler de bu hedefle her türlü çabayı ve düzenlemeyi yapmakta kararlıyız” dedi.

Dinçyürek, sağlığın bir takım işi olduğunu, sağlık çalışanları ile beraber sağlıkta başarı elde edilebileceğini ifade etti.

Bakanlık personeli ile tanıştı

Öte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlık personeliyle bir araya geldi. Yeni Sağlık Bakanı Dinçyürek, personelin talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Açıklamaya göre, personelle sohbet eden Dinçyürek, disiplin ve profesyonellikten ödün vermeden çalışmaya önem verdiğini, sağlığın beyninin ve kalbinin bakanlık olduğunu, bir aile olarak çalışacaklarından kuşku duymadığını söyledi.

Ortak hedefin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, “1992 yılından itibaren bu bina içerisinde uzman hekim olarak daha önce çalışmalarda bulundum. Bugün bir bakan olarak buradayım ancak bir bireyin tek başına başarı sağlaması mümkün değildir. Bu bir ekip işi ve birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023, 10:02