Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 davadan yargılanan Hasan Murat Över, bir yıl hapis cezasıyla kurtuldu.

Ülkeye 95 gram hintkeneviri ithal eden, bir kısmını tanımadığı şahıslara satan, ayrıca kokain tasarrufu suçu da işleyen sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız oluşu dikkate alındı.

Ağır ceza heyeti tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, kararı duyunca büyük mutluluk yaşadı.

Tutuklandıktan sonra 10 Mart 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevinde bekletilen sanık, cezasının büyük bir kısmını peşin çekmiş oldu.

Kararı okuyan ağır caza yargıcı, sanığın 5 davadan yargılandığını belirterek. Yargıç, birinci davanın 95 gram hintkeneviri tasarrufu, ikinci davanın aynı miktarda hintkeneviri ithali, üçüncü davanın belirlenmeyen miktarda ve belirlenmeyen şahsa uyuşturucu verme, dördüncü davanın tespit edilemeyen miktarda kokain tasarrufu ve beşinci davanın uyuşturucu geliri olan bin 200 Euro parayı tasarruf etmek olduğunu söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanık hakkında karar verirken, birinci davayı esas aldıklarını, diğer 4 davayı da esas davanın olgularıyla birlikte ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, sanığın davaları arasında uyuşturucu satışı suçunun da yer aldığını belirtti. Yargıç, ithal ve satış suçlarının uyuşturucuyla mücadeleye sekte vurduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olduğunu, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu hususları dikkate aldıklarını ancak kamu yararı gereği hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi. Yargıç, sanığı oy birliği ile bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.