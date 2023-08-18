Kamuda yetkili 5 sendika, Başbakanlık kavşağında dün öğleden sonra eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “hayat pahalılığını”, “artan suç oranlarını”, “önlenmeyen kontrolsüz göçü” ve “vergi affı”nı protesto etti.

Eyleme, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı CTP milletvekilleri de katılarak, destek verdi.

“Hırsızlığa, Adaletsizliğe, Yoksullaşmaya Son, Susmayacağız” ve “Servetleriniz Emeklerimizden Çaldıklarınızdır” ve “Boş Tencerenin Düşüremeyeceği İktidar Yoktur” yazılı pankartlar açılan eylemde, şarkılar da çalındı.

Kavşağın dört farklı noktasında toplanan eylemciler, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Göç Yasasına Hayır Göç Yasasına Dur De” sloganları da attı.

Maviş: Sepette borç var

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasını, sembolik olarak “vatandaşın sepeti” ile yaptı.

İstatistik Kurumu’nun rakamlarını eleştiren Maviş, “Temel gıdaya ulaşım, barınma, korunma zor. Sepette pahalılık, sepette borç var, sepette vergi var” dedi. Maviş, vatandaşa vergi dilimlerinde indirim yapılmadığı eleştirisinde bulunarak, “20 bin TL kazanan ile 20 milyon TL kazanan bu ülkede aynı vergi dilimindedir” diye konuştu.

Sendikaların temsilcileri konuştu

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Meselenin, ülkenin alt yönetim haline getirilmesi meselesidir” iddiasında bulunarak, kamusal kaynakların ele geçirildiğini ileri sürdü.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, “Artık geldiğimiz nokta son nokta” diyerek, hayatın çekilmez bir hal aldığını ifade etti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, “Geldiğimiz nokta hiç de hoş değildir, gideceğimiz yer de hoş değildir” diyerek, sendikaların, “yoksullaşmaya doğru gidildiği” mesajını verdiğini söyledi.

Ardından sendikalar adına ortak basın açıklamasını KTAMS Başkanı Güven Bengihan okudu.

Ekonomik krizin giderek derinleştiğini ifade eden Bengihan, halkın alım gücünün gerilediğini, küçük bir azınlık dışındaki tüm kesimler için hayat şartlarının ağırlaştığını dile getirdi.

“Kıbrıs Türkler olarak tarihte görülmemiş bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız” diyen Bengihan, “Bıçak kemiğe dayandı, hatta kemiği de delip geçti” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Bengihan son olarak, “Sizin umurunuzda olmayabilir ama bizler halkımız için, ülkemiz için gaile çekiyoruz. Halkımızın günden güne yoksullaşması, yok oluşa sürüklenmesi karşısında sessiz kalmayacağız. Güçlerimizi birleştirerek üyelerimizle ve halkımızla birlikte, insanca yaşam koşulları için, çocuklarımıza yaşanası bir ülke bırakmak için her koşulda mücadele edeceğiz” dedi.