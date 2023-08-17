Bu silahlar nasıl geldi?

Gazimağusa’da önceki gün 3 adet tabanca ve 94 adet canlı merminin ele geçirildiği Tetik Operasyonu genişledi.

Polis, operasyonun devamında pompalı tüfek ele geçirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta yapılan Tetik Operasyonu kapsamında, meselede tutuklu bulunan Oğuzhan Yıldızhal’ın (E-29) tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulunup, emare olarak alındı.

Tetik operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, aldığı ihbar üzerine 24 yaşındaki Vahdet Ay’ı takibe aldı. Motosikletiyle Çanakkale bölgesine giden Vahdet Ay, kendisini takip eden polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışmışsa da başarılı olamadı.

‘Tetik Operasyonu’ kapsamında Vahdet Ay’ın peşine düşen polis, motosikletin bir bölümünde 3 adet tabanca ve 94 adet canlı mermi ele geçirildi.

Ay’ın ifadesi sonrasında, tabanca ve mermileri satmakla suçlanan 29 yaşındaki Oğuzhan Yıldızhal da tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı. Polis, tutuklu bulunan zanlılardan Oğuzhan Yıldızhal’ın evinde arama yaptı. Yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.