Alem yaptılar

Akıncılar’da bir şahsa ait mandıradan kuzu çalınmasıyla ilgili tutuklanan 18 yaşındaki Kemal Özkan, 19 yaşındaki Ahmet Gezdigeldi, 21 yaşındaki Ediz Diker ve 20 yaşındaki Emre Dolat dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Y.P.’ye ait mandıradan 25 Mayıs ve 7 Haziran’da toplam 30 kuzu çalan zanlıların 4’ünü İzzet Ertulga’ya sattığı belirtildi.

Kuzuları 18 bin liraya satan zanlı Özkan ile Gezdigeldi’nin parayla alem yaptıkları belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, hırsızlık olayının Haziran 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 25 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Emre Dolat, Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi ve Ediz Diker’in toplam 30 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları araçtan attıklarını ifade etti.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, Girne’de tespit edilen Diker’in de 9 Haziran’da duruşmaya çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, aranan şahıs olan Emre Dolat’ın da 9 Haziran’da Demirhan Polis Karakoluna gelerek, teslim olduğunu açıkladı.

Kuzuların parasını bir güzel yediler

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın ifadelerinde 25 Mayıs’ta aynı mandıradan 4 adet kuzu çaldıklarını ve İzzet Ertulga’ya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kuzulara karşın almış oldukları 18 bin liranın bir kısmını Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda, bir kısmını ise yeme- içmede harcadıklarını söylediklerini açıkladı.

Kesip, marketlere dağıttı

İzzet Ertulga’nın hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı tutuklu olduğunu anımsatan polis, ifadesinde suçunu kabul ederek, 4 zanlının birkaç kez çaldıkları kuzuları kendisine sattıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Ertulga’nın satın almış olduğu 4 kuzuyu kesip, marketlere dağıttığını söylediğini açıkladı.

Polis, Ertulga’nın mandırasında yapılan aramada başka şahıslara ait kulak numaralı kuzular ile kayıtsız kuzular tespit ettiklerini belirtti.

Başka vakalar da var

Polis, kuzuları çalan zanlıların olayda kullandıkları iki aracın, cep telefonlarının, çaldıkları kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti. Polis, çalınan kuzulardan 4’ünün satıldığını ancak 26 tanesinin akıbetinin belli olmadığını söyledi.

Polis, 25 Mayıs’ta Özkan ve Gezdigeldi’nin çaldığı 4 kuzunun zanlılar Diker ve Dolat’la alakası olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti. Olayın haber olması ve sosyal medyada yayılması üzerine aynı bölgeden birçok kuzu hırsızlığıyla ilgili şikayet aldıklarını kaydeden polis, bu yönde de araştırma başlattıklarını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.