Alıcı aranıyor

Lefkoşa’da bir restoranın park yerinde narkotik ekipleri tarafından tespit edilen ve yapılan aramada tasarruflarında silah bulunarak tutuklanan Hasan Erkoç ile Ramazan Bahçeci hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada silahın Erkoç’a ait olduğu, Bahçeci’nin ise suçla bağlantısı olduğu belirtildi. Zanlıların ifadelerinde silahı satmak için tasarruf ettiklerini söyledikleri açıklandı.

Olguları aktaran polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18.45 sıralarında Göçmenköy’de bulunan bir restoranın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen Hasan Erkoç’un üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada Erkoç’un aracında Sur marka 9 mm çapında tabanca ve 10 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahallinde tespit edilen Ramazan Bahçeci’nin de suçla bağlantısı tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 21 ve 24 Ocak tarihlerinde iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Balistik raporu temiz

Polis memuru, zanlıların 30 Ocak tarihinde birer gönüllü ifade daha verdiklerini, silahı satacaklarını söylediklerini aktardı. Polis, silahı satın almak isteyen şahısların da arandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken çevre kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefon görüşmelerinin de inceleneceğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.