Bölgenin cazibesi arttı

Güney Kıbrıs'ta bulunan, özellikle kış aylarının vazgeçilmez bölgesi olan Troodos’da kar kalınlığı 45 santime ulaştı. Birçok kişi karın keyfini yaşamak için yollara döküldü.

Trodos’u ziyaret edenler ortaya çıkan manzarayı ölümsüzleştirmek için sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştı. Sadece güneyde yaşayanlar değil, kuzeyden de bölgeye akın oldu.

Kuzeyde ilköğrenim, ortaokul ve liselerde yarı yıl tatiline girilmesiyle aileler, yarı yıl tatili için rotasını Trodos’a çevirdi.

Uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşu, yurt dışı tatilinin cazibesini azaltırken, önümüzdeki hafta sonu güneye gidenlerin sayısının artması bekleniyor.

Okulların tatile girmesiyle Rodos’a düzenlenen turlara ilgi artarken, güneye giden gruplar genelde tarihi köyleri geziyor, teleferiğe biniyor, kayak yapıyor ve yerel ürünlerin satıldığı marketten alışveriş yapıyor. Çocuklu aileler ise karla oynamayı tercih ediyor. Kimisi kardan adam yapıyor, kimisi kartopu oynuyor.