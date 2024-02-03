Merkez Bankası Başkanı yine değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından yeni Türkiye Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın istifasından sonra sosyal medyada paylaşım yaparak, ekonomik programda ve Merkez Bankası yönetiminde boşluk olmayacağını duyurdu. Şimşek, ekonomik programın kesintisiz devam ettiğini, Erkan'ın kararının şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirtti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Erkan'ın görevden af açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erkan, görevden affını isterken şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

"İtibar suikastı düzenlendi"

“Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.”

Şimşek: Ekonomik program kesintisiz devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından açıklamada bulundu.

Şimşek, Erkanın görevinden affının şahsi ve kendi takdiri olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek ise şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır."

"Karar şahsidir"

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yılmaz: Orta vadeli program kararlılıkla uygulanmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görevinden affını isteyen Erkan'a teşekkür etti ve orta vadeli programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

Yeni Başkan Karahan

Erkan'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 10:37