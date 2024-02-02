İsim vermedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Kudret Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde girişim yaptıklarını açıkladı.

Özersay şunları söyledi:

“Şikayetimiz üzerine Ombudsman raporunu açıkladı ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bağlı olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin hukuka aykırı olarak ihalesiz işler yaptığını, hem Kamu İhale Yasası’na hem de İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını, yasaları çiğnediğini tespit etti. Kiralama işlemleri Kamu İhale Yasası’na göre ihaleye çıkılarak yapılması gerekirken yasaya aykırı şekilde kiralamalar yapmış, İyi İdare Yasası’nın ‘İdare Anayasa ve yasalara uygun faaliyette bulunur’ maddesini de ihlal etmiştir. Hukuksuzluk yapıldı. bizi ciddiye almayanlar şimdi bu rapor üzerine konuyu ciddiye almak zorundadır.”

Özersay, Mecliste bazı vekillerin dokunulmazlığının kalkması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Ombudsman önemli bir tespit yaptı, raporda Başsavcılığın da aynı görüşte olduğu açıkça ortaya konuyor. Polise gidilmesi durumunda bu iş mahkemelik olacak ve cezai yaptırım uygulanacak. Ortada bir suç unsuru vardır, hafife alamazlar, bu nedenle ilgililer artık gereğini yapmalıdır. Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde polisin talepleri olabilir. Başsavcılığın görüşü önemli bu noktada. Rüşvet, ihalesiz yapılan işler ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle dokunulmazlık zırhı ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuyu ülke gündeminde tutmaya kararlıyız. HP bu işin peşinde olacağız.”

Özersay, artık bu kokuşmuş düzenin düzelmesi için her şeyi yapacağız dedi.

