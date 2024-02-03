85 hedef vuruldu

Amerikan ABC haber kanalı, ABD'nin 3 askerin öldüğü saldırıya yanıt olarak Suriye'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırıda İran destekli grupların vurulduğu bildirildi.

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde yer alan Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve Sanayi bölgesinde bulunan İran destekli gruplara ait 85 hedef, kimliği belirsiz hava araçlarıyla hedef alındı.

Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Vurulan söz konusu yerlere hava saldırıları devam ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Biden duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen don saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 25 asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

