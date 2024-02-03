Vasiliko skandalı

Çin konsorsiyumu CPP’ye ihale edilen sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden sıvılaştırma terminali inşası projesinin skandala dönüştüğü bildirildi.

Politis “CPP’nin Vasiliko İçin İstediği Ekstra 100 değil 200 Milyon Euro” başlığıyla manşete çektiği haberinde, 101 milyon Euro’luk bölümünün AB tarafından finanse edildiği 500 milyon Euro’luk Vasiliko LNG’yi yeniden gaz haline getirme terminalinin daha ihale sürecindeyken yapılan hatalarla skandala dönüştüğünü, bu konuda uyaran Sayıştay Başkanlığı’nın, meseleyi, Rum Başsavcılığı’nı teğet geçerek doğrudan Avrupa Başsavcılığına taşıdığını yazdı.

Habere göre mesele, Çin konsorsiyumu CPP’nin Rum yönetimi ile yaptığı önceki sözleşmede değişiklik talebiyle Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne başvurması üzerine dün Rum Meclisi Araştırma Komitesi’nde, DEFA’nın (Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi) talebiyle kapalı oturumda ele alındı.

Oldukça gerilimli geçen kapalı oturumda Rum Sayıştay Başkanlığı’nın, Çin konsorsiyumu CPP’nin çıkılan ihaledeki tek katılımcı olduğu ve ihalenin, DEFA’nın kararı ve önceki hükümetin teşviki ile 2019’da CPP’ye ye verilerek, kamunun ve devletin çıkarlarına zarar verildiğine dikkat çektiği raporu ele alındı.

Bu çerçevede CPP’nin ¬Rum yönetimi ile daha önce yaptığı sözleşmede tamamlama ve teslim tarihinin uzatılması ve oluşan maliyetin Rum yönetimi tarafından tazmin edilmesi talebiyle Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne “statemant of claim” ile yaptığı resmî başvuru da ele alındı.

Gazete kapalı oturumda Rum yönetiminden ödemesi istenen ekstra maliyetin, konuyla ilgili çarşamba günkü sayısında yayımladığı gibi 100 değil 200 milyon Euro’nuın üzerinde olduğunun söylendiğine vurgu yaptı.

Habere göre DEFA terminal inşaatındaki gecikmeden CPP’yi sorumlu tutarken Enerji Bakanlığı, Rum yönetiminin CPP ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uyduğu ancak son sözün, prosedürü 2 yıl gibi uzun süren ve yaklaşık 200 milyon Euro maliyeti olması beklenen Tahkim Mahkemesi’nde olduğu görüşünü ortaya koydu.

Gazete, Başsavcılığının çifte role sahip olması, yani aslında kendi kendini denetleyeceğinden bir çıkar çakışması oluşması nedeniyle Rum Hukuk Dairesi’nin meseleyi aydınlatabilecek durumda olmadığını kaydetti.