Alıcısı çoğaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali'nde her perşembe kurulan açık pazarda, yaz mevsiminin gözde sebze ve meyveleri tezgâhlardaki yerini aldı. Bazı ürünlerde fiyatların gerilemesi hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürürken, özellikle kilo fiyatı üç haneli rakamlara ulaşan ürünler vatandaşın alım gücünü zorlamaya devam etti.

Pazarın en dikkat çeken gelişmelerinden biri kiraz fiyatındaki düşüş oldu. Uzun süre kilosu 600 liradan satılan kiraz, bu hafta 200 liraya kadar geriledi. Fiyatın önemli ölçüde düşmesiyle birlikte kiraza olan talebin arttığı, vatandaşların önceki haftalara göre daha fazla kiraz satın aldığı gözlendi.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun kilosu 25 liradan satışa sunulurken, kavun 50 liradan alıcı bekledi. Elmanın kilogram fiyatı ise 120 lira olarak tezgâhlarda yer aldı.

Sebze fiyatlarında ise büyük farklılıklar dikkat çekti. Pazarın en pahalı ürünü kilogramı 400 liradan satılan bamya oldu. Börülce ile çeşitli biber türlerinin kilogram fiyatı 150 lira olarak belirlenirken, taze fasulye 100 liradan satışa sunuldu.

Temel mutfak ürünlerinden soğan ve havuç kilogramı 50 liradan satılırken, domates 40 liradan, marul 50 liradan ve maydanoz ise 30 liradan tezgâhlardaki yerini aldı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, bazı sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat düşüşlerini olumlu karşıladıklarını dile getirdi. Özellikle kirazdaki fiyat gerilemesinin sevindirici olduğunu ifade eden tüketiciler, buna karşın bamya, biber ve börülce gibi kilogram fiyatı 100 liranın üzerinde olan ürünleri satın almakta zorlandıklarını söyledi.

Satıcılar ise yaz sezonunun ilerlemesiyle birlikte yerli üretimin artmasının bazı ürünlerde fiyatların gerilemesine katkı sağladığını belirtirken, arzın artması durumunda önümüzdeki haftalarda diğer sebze ve meyvelerde de fiyatların düşmesinin beklendiğini ifade etti.



Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bamya: 400 TL

Kiraz: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Kayısı: 150 TL

Limon: 150 TL

Kivi: 150 TL

Erik: 150 TL

Acı-tatlı biber: 150 TL

Börülce: 150 TL

Elma: 120 TL

Taze fasulye: 100 TL

Muz: 80 TL

Salatalık: 70 TL

Avokado: 70 TL

Mor soğan: 70 TL

Marul: 50 TL

Kavun: 50 TL

Havuç: 50 TL

Soğan: 50 TL

Domates: 40 TL

Maydanoz: 30 TL

Karpuz: 25 TL

