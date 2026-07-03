İstemeden oldu

Lefkoşa'da bir otobüs şirketine ait ofisten içerisinde iki adet telefon ve bin 300 TL olan çantayı çalan Vietnam uyruklu N.T.L. (K-55) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Kamera görüntülerinden tespit edildiği açıklanan zanlı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 21 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otobüs şirketine ait ofisten içerisinde iki adet telefon ve bin 300 TL olan çantanın çalındığını söyledi.

Polis, şikayetin aynı gün yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ifade etti.

Yapılan kamera incelemeleri sonucunda hırsızlık suçunu işleyen kişinin zanlı olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis memuru; zanlının 1 Temmuz tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, telefonların bulunduğunu ifade eden polis, zanlının KKTC'de çalışma izniyle ikamet ettiğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

