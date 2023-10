Alım satım sitesi hizmette

Cemre Akar

Cem Güngör, Doğu Akdeniz Üniversitesi bilgisayar bölümü öğrencisi. Bir yandan okul ve dersler, diğer yandan hayalindeki web sitesi… Ve bu hayalini gerçekleştirdiği için de çok mutlu.

ListifyCyprus kurucusu, genç yetenek Can Güngör, başarılı çalışmalarını Genç Vizyon’a anlattı.

Soru: Merhaba Can, bize biraz kendinden bahseder misin?

Yanıt: Doğu Akdeniz Üniversitesinde Bilgisayar bölümü öğrencisiyim. Bu bölümü seçtim şimdi de hayallerimin peşinden gidiyorum. Bu konudaki ilk girişimim olan Listify’da geçen ay canlıya aldım.

Soru: Peki, tam olarak ne bu Listify bize biraz bahseder misin?

Yanıt: En temel özetinde Listify bir ilan sitesi. Türkiye’de buna benzer çok büyük websiteleri var. Bu siteler insanların hayatını kolaylaştırmakta ve birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmakta.

Soru: Nasıl böyle bir site yapmak geldi aklına?

Yanıt: Kıbrıs’ı öğrenci olarak kazandığımda gelmeden önce konaklamak için yer aramaya başlamıştım ama Kıbrıs’ın her yerindeki tüm ilanları görebildiğim bir yer bulamamıştım. Hatta geldiğimde sokaklarda dolana dolana ev aradığım, kapı kapı emlakçı gezdiğim günleri hatırlıyorum da çok zor günlerdi(gülüyor) gün sonunda da bir ev bulamadım işin kötüsü yurtta kaldım. İşte o gün aklıma koymuştum bu siteyi. Eğitim sürecim boyunca çevremdekilerin aynı konudan mustarip olduğunu fark ettim. İnsanları dinleyerek neler ekleyebileceğimi ve siteyi nasıl geliştirebileceğimi düşünmeye başladım, bu site 1 aylık gibi gözükse de uzun bir hazırlık süreci bulunmakta.

Soru: Arka tarafta 4 yıllık bir hazırlık süreci var yani. Hayallerini gerçekleştirdin diyebilir miyiz?

Yanıt: Web sitesini canlıya alalı daha 2 ay olmasına rağmen şimdiden 100den fazla ilana ulaştık bile ve daha sitesi açtığımızın ikinci haftasında bir araba satışı oldu. Ben de bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum açıkçası o yüzden hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım da diyebiliriz

Soru: Ev olarak yola çıktın ama araba satışı mı yaptın? Başka neler satılabiliyor bu sitede?

Yanıt: Açıkçası yasal olan ve alım satım yapılacak her şey satılabilir hatta kiralanabilir, takas yapılabilir. Ev satışı/kiralaması, araba, telefon, beyaz eşya, koltuk, yatak aklınıza gelebilecek her şeyi ilana koyabilirsiniz burada hatta iş, topluluk ve hizmet ilanları adı altında kategoriler de bulunmaktadır.

Soru: Kıbrıs’ın herhangi bir yerindeki bir ürüne oturduğumuz yerden erişebiliyoruz yani öyle mi?

Yanıt: Tabi tabi mesela Lefkoşa’da oturan biri Bafra bölgesinde bir yazlık almayı düşünüyor diyelim. Hiç bir yere gitmesine gerek yok olduğu yerde listifycyprus.com girecek arama listesinde Bafra bölgesindeki yazlıkları filtreleyecek ve bütçesine uygun olan tüm yazlıklar karşısında olacak. Sonrasında da beğendiği evlerin sahipleri ile iletişime geçmesi yine bir konuşma başlatma mesafesinde. Her şey bu kadar rahat olacak bundan sonra

Soru: Nasıl girebiliyoruz bu siteye üye mi olmamız gerekiyor?

Yanıt: Sitedeki yayında olan ilanları görüntülemek için bir üyelik açmanıza gerek yok fakat sizde bir ürün/hizmet ilanı koymak istiyorsanız alıcıların sizlere ulaşabilmesi için ve ilanların güvenliği için kısa bir üyelik gerekiyor. Dilerseniz Facebook hesabınız ile dilerseniz de Google hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz

Soru: Üyelik için ücret var mıdır?

Yanıt: Hayır yok ve hiç bir zaman olmayacak kimse merak etmesin. İlan koymakta şu an ücretsiz.