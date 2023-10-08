Savaş hali

Hamas'ın dün sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda Gazze'den İsrail yönüne atılan binlerce roket ve İsrail topraklarına sızan Hamas militanlarının saldırıları sonucu en az 100 İsrailli hayatını kaybetti, yaralı sayısı bini aştı.

Büyük şok yaşayan İsrail’de olağanüstü hal ilan edilerek, sivilleri de askere çağrıldı. Daha sonra İsrail hava kuvvetleri Gazze’ye bomba yağdırdı, yüzlerce can kaybının olduğu, binlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ortadoğu’nun bir anda savaşa girmesinin ardından Rum Yönetiminin Güney Kıbrıs’ta olağanüstü güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.

Başta İsrail büyükelçiliği ve Sinagog gibi yerlere keskin nişancıların yerleştirildiği açıklandı. Bu arada dün ve bugün için İsrail’den Larnaka’ya toplam 21 uçuşun, Baf’a ise 8 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

150 roket atıldı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

Hamas Tel Aviv’e 150 roket atıldığını açıkladı.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi’nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv’de saldırı sirenleri çaldı.

Ancak Gazze’den atılan roketlerin bir kısmının Tel Aviv şehrini vurduğu ifade edildi.

İsrail medyası, saldırıda en az 150 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının bini geçtiğini bildirdi. Ölenlerin arasında İsrailli üst düzey askerlerin de olduğu belirtildi.

Gazze, İsrail'in saldırılarında 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail misilleme yaptı

Saldırıların ardından İsrail misilleme olarak "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattı. İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki yüksek katlı konut kulesini yıktı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu savaş durumu ilan etmiştir. Hamas saldırıların sonucuna katlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, yedek askerleri göreve çağıran bir kararname imzaladı.

Netanyahu: Savaştayız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Savaştayız" açıklamasını yaparken, Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Dünya liderleri İsrail'e destekledi

Dünya liderleri ve kurumları, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve AB ülkeleri Hamas'ı kınarken, İsrail'e destek mesajları yayımladı. Başta Türkiye'nin olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunurken, İran ise Hamas'a desteğini açıkladı.



Erdoğan: Fevri adımlardan uzak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde İsrail-Gazze hattında yaşanan gerilime de değindi. İlk kıble Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.