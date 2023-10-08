Proje ilerliyor

Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki denizaltı kablo aracılığıyla, elektrik bağlanması projesinin hayata geçirilmesini üstlendiği belirtildi.

Politis gazetesi, ADMİE’nin, projenin hayata geçirilmesini üstlenmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre EuroAsia Interconnector CEO’su Nasos Ktoridis, gazeteye yaptığı açıklamada bu kararın, ADMİE ile ortak uzlaşma ve iş birliği çerçevesinde alındığını belirtti.

ADMİE’nin çok iyi bir seçim olduğunu söyleyen Ktoridis, ADMİE ile birlikte iş birliği içerisinde çalışacaklarını da ifade etti.

Projenin şu anda iyi bir aşamada olduğunu ifade eden Ktoridis, bu gelişmenin projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan ek sermayenin bulunmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı şeklindeki soru üzerine, elbette ki yardımcı olacağını, artık yatırımcı bulunmasının daha da kolaylaşacağını söyledi.

ADMİE tarafından elektik bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi sorumluluğunun üstlenilmesinin, elektrik bağlantısının hızlandırılmasına yardımcı olacağını belirten gazete , bununla birlikte ADMİE’nin bu tür projeler için teknik bilgi ve donanıma sahip olduğunu da yazdı.

Gazete ADMİE’nin daha önce de bu tür elektrik bağlantısı projelerine müdahil olduğunu anımsattı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Yunanistan EuroAsia’nın Hayata Geçirilmesini Üstleniyor” başlığıyla aktarırken ADMİE ile EuroAsia Interconnector Limited arasında, ADMİE’nin projenin hayata geçirilmesi yetkilisi olması konusunda anlaşma imzalandığını yazdı.