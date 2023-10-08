Kısa sürede yakalandılar

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da bir işletmenin park yerinde bulunan aracın arka koltuğunda bulunan şifreli bond çantayı hasara uğratarak açan Nickie Faith Dunor il Marc Olaf Schoepke, 44 bin 700 TL, 730 sterlin, bin 440 Euro ve 554 Dolar parayı çaldı. Kısa sürede yakalanan zanlılar dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların çaldığı paraların henüz bulunmadığı, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, olayın 5- 6 Ekim tarihleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Nickie Faith Dunor il Marc Olaf Schoepke’nin 23.00 -05.50 saatleri arasında Dipkarpaz’da bir işletmenin park yerinde bulunan , H.K.’ye ait aracın arka koltuğunda bulunan şifreli bond çantayı, hasara uğratıp açtıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların çanta içerisinde bulunan 44 bin 700 TL, 730 sterlin, bin 440 Euro ve 554 Dolar parayı sirkat ettiklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlılara ulaşıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların çaldığı paraların bulunamadığını belirtti. Polis memuru, aranan emareler, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlılar Nickie Faith Dunor il Marc Olaf Schoepke’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, haklarında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.