Kadroyu yeniledi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli bin 399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Bu arada AK Parti'de yeni MYK belli oldu. AK Parti MKYK'sında Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Şamil Tayyar gibi isimler yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Kendisini bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördükleri için herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarını kutladı.

Tempo artacak

"İki günü birbirine eşit olan ziyandadır." tavsiyesine uygun şekilde, özellikle 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine kadar tempolarını biraz daha artırmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden, yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız.” Bu seçimde farklı bir uygulama yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Nedir bu farklı uygulama? Parlamento'yu çalışmalarımızın içerisinde hemen hemen hiç değerlendirmedik. Yeni, geniş, kapsamlı bir ekiple partimiz teşkilatını oluşturduk. İstedik ki çok daha farklı çalışma ekibiyle parti teşkilatını oluşturalım, yayılmacı bir yapımız olsun ve onlarla çalışmamızı sürdürelim" ifadelerini kullandı.

Yeni MYK belli oldu

Bu arada AK Parti'de yeni MYK belli oldu. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü.

İşte AK Parti'de MYK'da yer alan isimler:

Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

Parti Sözcüsü - Ömer Çelik

Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz

Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ

Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi

Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz

Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın

Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan

ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen

Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri

Genel Sekterer Fatih Şahin

A takımından düşenler

AK Parti MKYK'sına Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Şamil Tayyar gibi isimler alınmadı.

Yıldırım 2002'den bu yana Ulaştırma Bakanı, Başbakan, TBMM Başkanı gibi birçok önemli görev üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da oldu ancak kaybetti. Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin ,Yavuz Bahadıroğlu, Mücahit Birinci de listeye giremedi. TBMM Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekili Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Cem Şahin, Derya Yanık, Haluk İpek, Murat Baybatur'un da MKYK'ya alınmadı.