Adalet arayışı 

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 7 Aralık 2018 tarihinde yaşanan sel felaketinde Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkiinde dere yatağında düşerek yaşamını yitiren 4 gencin ailesinin açtığı davalar sonuçlanmıyor. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hayatını kaybeden genlerden 18 yaşındaki Günay Kandaz ve 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un anneleri davanın sonuçlanmamasına isyan ediyor. Evlatlarını hayattan koparan yolun hatalı olduğunu düşünen Selda Yavru ve Mehtap Yavru suçluların cezalandırılması adına açtıkları davanın her seferinde ertelendiğini söyledi. Yetkililerle yaptıkları görüşmelerden de bir sonuca varamadıklarını söyleyen acılı anneler, yaşananları Diyalog’a anlattı.

Selda Yavru: Mahkeme sürekli erteleniyor

“2018 yılında Ciklos mevkiinde yaşanan sel felaketinde 18 yaşındaki kızım Günay Kandaz’ı kaybettim. O günden bu güne hiçbir şekilde dikkate alınmadık. 3 buçuk yıl önce Karayolları Dairesi başta olmak üzere bu yolla ilgili davalar açtık ve 3 buçuk yıldır sürekli olarak mahkeme erteleniyor. Devlet bizim için hiçbir şey yapmadı. Olayın üzerinden 5 yıl geçti ve kimse bu konuyla ilgilenmedi. Davayı açmamızdaki amacımız bu yol ile ilgili hatalı olanların cezalarını çekmesi ve çocuklarımızın kanlarının yerde kalmamasıdır. O yolda bariyer ve benzeri güvenlik önlemleri olmadığı için yetkililerin suçlu olduklarını düşünüyoruz. Beklentimiz bu yolda kimin hatası varsa cezasını çeksin. Devlet yetkilileri ile görüştüğümüz zaman Karayolları da Ulaştırma Bakanlığı da hata olduğunu kabul ediyor ve bu yönde raporlar da var ancak mahkeme bir türlü sonuçlanmıyor.”

Mehtap Yavru: Bir sonuca varamıyoruz

“Mahkeme 3 buçuk yıldır sürüyor ve bir sonuca varamadık. Biz bu davayı açarken yolları yapanlar ve çocuklarımızın ölümüne sebep olanların belirlenip cezalarını çekmesini amaçladık. Raporlar çıktı ve yolun hatalı olduğu raporlandı ancak mahkemeler bu raporları görmezden geliyor. Biz o yolu kullanırken ağlıyoruz. O yol bizlerden evlatlarımızı kopardı ve kimse acımızın farkında değildir. 28 Eylül’de mahkeme vardı ve yine ertelendi. Biz bu mahkemenin sonuçlanması ve suçluların cezasını çekmesini istiyoruz.”

Ne olmuştu

KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle Girne-Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde HC 470 plakalı salon araç aşırı yağış dolayısıyla sel sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlanmıştı. Araç içerisinde bulunan 18 yaşındaki Gaye Soyutok 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç ve 18 yaşındaki Gaye Soyutok hayatını kaybetmişti.