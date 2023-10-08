Girne’de renkli anlar

22. Uluslararası Zeytin Festivali'nin üçüncü gecesi tamamlandı.

Festivalin üçüncü günü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortlarında düzenlenen tenis turnuvalarıyla başladı. Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 4-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında birçok yerli ürün festival katılımcılarıyla buluştu, festival kapsamında hem Zeytinlik köyünün hem de zeytinin önemi vurgulandı.

Erce Güner'in solo konseri, Türkiye'den gelen Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Yağmur Özeren ve Serhan Candaş'ın konseri festivalde katılımcılara eğlenceli saatler yaşattı.

Festivale katılan ziyaretçiler, Çatalköy Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle eğlenceye devam etti. Ayrıca, FOGEM'in “Geçmişten Günümüze Halk Giysilerimiz” adlı gösterisi ve kısa halk dansları performansları gecede yer aldı.

Festivalin üçüncü gecesi, yerli gruplardan Salt Grubu'nun sahne performansıyla son buldu.



