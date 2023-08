Alkol ve aşırı sürat

Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazalarında biri ağır iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde Ahmet Ersin Şanverdi (E-25), yönetimindeki KM 146 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsizce doğuya doğru seyrettiği sırada yolun kuzeyinden dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile sokak levhasına çarptıktan sonra su kuyusuna ait betona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KM 146 plakalı araç, Erdener Garaj’a ait park alanında park halinde bulunan dört ayrı araca ve çiçekliklere çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan KM 146 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ersin Şanverdi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’daki bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da ise saat 00.40’ta Osman Örek Caddesi’nde GE 636 plakalı salon aracıyla seyreden ve 90 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu belirtilen Abdullah Can Koç (E-23), Metehan çemberine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde o esnada önünde aynı istikamete seyreden ve çemberi dönen araçlara öncelik vermek için duran Ceydanur Gök’ün (K-25) yönetimindeki GY 900 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Sürücü, daha sonra çember üzerine çıkıp durdu. Kazada hafif yaralanan GY 900 plakalı araç sürücüsü Ceydanur Gök, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek müşahede altına alınırken GE 636 plakalı araç sürücüsü Abdullah Can Koç tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.