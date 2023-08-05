Büyük korku yaşandı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde dün öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın paniğe neden oldu.

Limasol’un Alassa bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 100 ev boşaltıldı. Yangın yerine giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis incelemelerde bulunurken, Kıbrıslı Türklerin yardım teklifinde bulunduklarını söyledi. Yangın gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açıklamasında Kıbrıslı Türklerin de yangın nedeniyle yardım teklifinde bulunduklarını söyledi.

İkaros 2 planı devreye koyuldu

Limasol’a bağlı Alasa köyü bölgesinde dün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman dairesine ait 5 yangın söndürme aracının yanı sıra 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Ancak yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgede esen güçlü rüzgar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın nedeniyle Aya İrini- Korfi- Agios Mamas ve Trimiklini yolları trafiğe kapatıldı ,Rum itfaiyesi “İkaros 2” isimli eylem planını devreye koydu. Alevlerin önünü almak için yangın şeritleri açıldı, köylerde 100 ev boşaltıldı.

Kuzeyden yardım teklif edildi

Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de yangın yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açıklamasında Kıbrıslı Türklerin de yangın nedeniyle yardım teklifinde bulunduklarını söyledi.

Kısmen kontrol altına alındı

Yangın akşam saatlerinde doğru giderek yayılırken, havadan ve karadan mücadele yoğun bir şekilde sürdü. Rum haber kaynakları saat 22.00 sıralarında Alasa bölgesinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca süreceğini duyuran Rum haber kaynakları, ilk tahminlere göre 2,5-3 kilometre karelik bir alanın yandığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 03:18