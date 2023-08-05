Kötü kader

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ardahan köyü sakinlerinden 24 yaşındaki Aylin Gargı dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gazimağusa Meslek Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Aylin Gargı’yı hayattan koparan kaza Topçuköy kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Gargı, yoldan çıkarak takla attı.

Ağır yaralanan Gargı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gargı’nın erken vedası sevenlerini yasa boğarken, genç öğretmenin dün akşam nişan töreni olduğu öğrenildi.

Yoldan çıktı, takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; İskele-Ardahan anayolu üzerinde, yönetimindeki NN 040 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Gargı, Topçuköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı. Gargı yönetimindeki araç takla attıktan sonra yol kenarındaki boş araziye savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Aylin Gargı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Cinayete kurban giden Helin için çok üzülmüştü

Gargı’nın İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşında hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un öğretmeni olduğu ve cinayetin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Gargı’nın paylaşımında “Büyütemediğim fidanım, sulayamadığım çiçeğim. İlk öğrencilerimden, Helin’im. Sıran boş, karnen elimizde kaldı. Gençliğin ,çocukluğun, geleceğin, ümitlerin hepsi alındı elinden. Varlığın zamanın ötesinde bir yerlerde her zaman içimde olacak. Neler yaşadın, neler çektiysen bedeninde hapis kalıp, toprak olsun. Ruhun ebediyen serbest kalsın Güneş kız. Aylin Hoca seni hiç unutmayacak.”