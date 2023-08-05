Can güvenliği kalmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Kaza sonucu ağır yaralanan polis memurlarından Oytun Çakır hayatını kaybederken, Coşkun Küçük ağır yaralandı. İki kadın polis ise hafif yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre; saat 00.30 sıralarında Oytun Çakır ve diğer polis memurları Begüm Çil, Hanife Güleç ve Coşkun Küçük aynı araçla Gazimağusa’ya doğru seyrederken, karşı şeritte hatalı sürüş yapan taksi şoförünü fark etti. Dört polis, şoförü durdurmak ve uyarmak için araçtan indi.

Bu esnada ZPD 540 plakalı kiralık araçla Gazimağusa’ya doğru seyreden Afrikalı sürücü, yol kenarında duran 4 polise çarptı.

Kaza esnasında Çakır ve Küçük, iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan 2 polis, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Oytun Çakır hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Küçük tedavi altına alındı. Diğer polis memurları Begüm Çil ile Hanife Güleç ise kazayı hafif yaralı atlattı. Kazanın ardından Afrikalı sürücü tutuklandı.