Dolunayda film keyfi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 20.00’de DAÜ Deniz Tesisleri’nde “Karaoke ve Açık Hava Sinema” etkinliği gerçekleştirildi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun da katıldığı etkinlik karaoke ile başladı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte sevdikleri parçaları yüksek sesle söylemenin keyfini çıkaran öğrenciler dönemin en popüler şarkılarını kendi sesleri ve yorumları ile seslendirdi.

Hareketli ve oldukça eğlenceli geçen karaokenin ardından açık havada sinema gecesi gerçekleştirildi. Tyler Spindel'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Michael Rooker, Nina Dobrev ve Adam Devine gibi ünlü isimlerin yer aldığı “The Out-Laws” filmi sinemaseverler ile açık havada buluştu. Öğrenciler, söz konusu etkinlik ile kumların üzerinde, dolunay eşliğinde film izlemenin keyfini çıkardı.

DAÜ, yeni öğrencilerini bekliyor

Bu arada DAÜ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda 2023-2024 Akademik Yılı için gelecek olan yeni öğrencilerini beklediği belirtildi.

Açıklamada, DAÜ’nün İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2023 Sıralamasına göre 501-600 bandında, THE tarafından yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre üniversitelerin etki sıralamasında ada genelinde 1’inci sırada yer aldığı kaydedildi.

2023 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasında ise DAÜ’nün yükselişini sürdürerek KKTC’de ve Kıbrıs adası genelinde 1. sırayı elde ettiği belirtildi.

YKS sonuçları doğrultusunda 2023-2024 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye ücretli kontenjanlarda ilk üç tercihi ile yerleşecek olan öğrencilere yüzde 75, dördüncü ve beşinci tercihiyle yerleşecek olan öğrencilere ise yüzde 50 tercih bursu sağlanıyor. (Dr. Fazıl küçük Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi hariç) Psikoloji Türkçe bölümlerine ise ilk üç tercihiyle yerleşecek öğrenciler yüzde 50 tercih bursundan yararlanacak.

Ayrıca, YKS sonuçları ile DAÜ’ye yerleşecek öğrenciler, kampüs içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından da yararlanabilecek.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak Uluslararası tıp programı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi arasında da ortak diş hekimliği programı yürütülüyor.

8 Ağustos tarihine kadar devam eden tercih döneminde DAÜ hakkında daha detaylı bilgiye 0392 630 (1111 – 2323 – 2942 – 2943 ) numaralı telefonlardan, Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları’ndan veya tanitim@emu.edu.tr mail adresinden ulaşılabiliyor.