Alkollü şoför ölüme sebebiyet verdi

Alkol yine kazaya neden oldu, bir kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne – Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazası, saat 00:40’ta gerçekleşti. Alsancak köyü girişindeki kazada, 151 promil alkollü içki tesiri altındaki 30 yaşındaki Altuğ Özçavdarlı’nın yönetimindeki araç, Girne istikametinde seyrederken, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ve araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Naile Garibova Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Naile Garibova kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Altuğ Özçavdarlı ise yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.