Altın, para ve saat

Suna ERDEN

Girne ve Gazimağusa bölgesinde birçok evden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan 5 kişilik hırsızlık çetesinin elinin İskele’ye kadar uzandığı ortaya çıktı.

Sadece Aralık ayı içerisinde Girne, Gazimağusa ve İskele’de birçok evi soyan 5 zanlının çaldıklarının bir kısmını ülkenin birçok bölgesindeki kuyumculara sattıkları belirlendi.

Zanlıların yasa dışı yollardan güney ile kuzey arasında sık sık gidiş gelişleri olduğu belirtilirken, Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 14-22 Aralık tarihleri arasında Doğanköy’de, Alsancak’ta, Çatalköy’de üçe eve girdiğini ifade etti. Polis, zanlıların Mustafa Taşçıoğlu’na ait evden bir kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta Oran Batmaz’a evden 80 Euro nakit parayı, Anıl Kaya’ya ait evden muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Şifa Demirdağ’a ait evden bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Neşe Demirel’in 24 Aralık tarihinde Girne’de çalıntı bir saati kuyumcuya satmak isterken tespit edildiğini, takibe alındığını, tam park halindeki araca binerken yakalandığını ifade etti.

Polis, Serhan Yıldırım, Osman Aydın veUğur Bayraktar’ın da araçta tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların kaldığı yere gidildiğini, Zeki Yener’in de orada tespit edildiğini kaydeden polis, çalıntı saatler ve ziynet eşyalarının da bulunduğunu ifade etti.

Polis, ayrıca zanlıların aracının arka kısmında çekiç de bulduklarını söyledi.

Bir ayda üç bölge

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Gazimağusa ve İskele’de de hırsızlık yaptıklarının belirlendiğini anlattı.

Polis memuru, zanlıların çaldıkları bazı takıları Gazimağusa ve Lefkoşa’daki kuyumculara sattıklarının belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlılardan Serhan Yıldırım ve Zeki Yener’in ifade verdiklerini belirtti.

Tüm zanlıların kaçak yollardan güneye gidip geldiklerini de kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün emir alındığını hatırlattı. Polis memuru, bu süre içerisinde 7 kişiden ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını, Gazimağusa ve İskelede de soruşturma yapılacağını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.