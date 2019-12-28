‘Şüpheli’ durumlar var

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta’da LA Otel’de dün sabah çıkan yangında 71 yaşındaki İngiliz Patricia Elizabeth Ann Hughes yaşamını yitirdi.

Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 11 oda hasar gördü.

Paniğe neden olan yangından dolayı otelde kalan çoğunluğu Polonyalı, İngiliz ve Türk olan otel müşterileri güvenlik önlemleri nedeniyle başka otellere yerleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, bazı iddialar ortaya atıldı.

Yangın çıkmadan önce İngiliz Hughes çiftinin kavga ettiği, seslerin duyulduğu ve sonrasında kaldıkları odadan alevler yükseldiği öne sürüldü.

Bu arada 24 kişinin konakladığı otelde yangın alarm sisteminin bulunmadığı öğrenildi.

Perdeli tahliye

Lapta’da sabah saat 08.00 sıralarında LA Otel’de yangın çıktı.

Yangın otelde kalan İngiliz çiftin odasından başladı, kısa sürede otele yayıldı.

Çıkan yangın paniğe neden olurken, mahsur kalan bazı otel müşterileri balkondan perde sarkıtarak kurtulmayı başardı.

Otelde kalan tüm misafirler tahliye edilirken, başka yerlere yerleştirildi.

Yangına polis, itfaiye ve Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı askeri itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış noktası olan odada kalan 71 yaşındaki İngiliz kadın Patricia Elizabeth Ann Hughes yaşamını yitirdi.

10 kişi de dumandan etkilenirken, 11 oda hasar gördü.

Yangın kavga sonrası çıktı iddiası

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı iddialar ortaya atıldı.

Yangın çıkmadan önce İngiliz Hughes çiftinin kavga ettiği, seslerin duyulduğu ve sonrasında kaldıkları odadan alevler yükseldiği öne sürüldü.

Çiftin yanındaki odada kalan Mustafa Özkan, İngiliz çiftin kavga ettiğini, güvenlik görevlisinin odaya girmeye çalıştığını ancak eşlerden birinin kavgaya devam ederken yangın çıkardığını öğrendiklerini ifade etti.

Ölüm nedeni açıklanamadı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hughes’in cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside turist kadının ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hughes’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Polisin yangının çıkış sebebine yönelik çalışmalar ve olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, otelin yangın alarm sisteminin olmadığı öğrenildi.

Tatar: Soruşturma yapılıyor

Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrasında Başbakan Ersin Tatar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner açıklama yaptı.

Olay yerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgiler alan Tatar, Böyle şeyler dünyanın her yerinde olabilir. Yangında bir kadın öldü, eşi de hastanede. Üzgünüz” dedi.

Yangın öncesinde bazı olayların olduğu yönünde duyumları olduğunu ifade eden Tatar, “Aldığımız bilgilere göre karı koca arasında bir takım tartışmaların olduğu duyulmuş. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz şu anda. Soruşturma yapılıyor” diye konuştu.

Tatar, söndürme çalışmalarına katılan ve erken zamanda müdahalede bulunan herkese teşekkür etti.

Aktuğ: Kötü bir yıl

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise kötü bir yıl geçirdiklerini ve geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen cephanelik patlamasından sonra bu yangının da bölgesel açıdan üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Hem belediyenin hem de bölgeden geçen bir fort lift ile balkonlarda mahsur kalmış insanları kurtardıklarını kaydeden Aktuğ, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde geldiğini belirtti.

Güneş: Felaket önlendi

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de hem bölge için hem de ülke için üzücü bir olay olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde meydana gelen yangının bir odada başlayarak diğer odalara da yayıldığını kaydeden Güneş, Lapta Belediyesi ve İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile daha büyük bir felaketin yaşanmasının önlendiğini söyledi. Yaşanan olay sonucunda üzgün olduklarını söyleyen Güneş yaşanan olayın tekrardan yaşanmamasını diledi.

Çağıner: Çok üzücü

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise üzgün olduklarını ifade etti. Dimağ Çağıner “Tatil için ülkemize gelen bir çiftin başına böylesi bir olay gelmesi bizleri derinden üzmüştür. Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor” dedi. Otelciler birliği olarak olayın aydınlatılması sonrasında gerekli açıklamayı yapacaklarını ifade eden Çağıner, yaşanan bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını diledi.