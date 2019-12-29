Türkiye’den tepki yağdı

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

Saldırıya Ankara'dan kınama mesajları geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi.

Saldırı, maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasında düzenlendi.

Bomba yüklü araç infilak etti. Reuters'ın geçtiği son verilere göre saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hükümet sözcüsü ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.

Erdoğan: Yanınızdayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır" ifadesini kullandı.

Oktay: Somali'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

Çelik: Önemli ve dost bir ülke

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Somali önemli ve dost bir ülke. Dostlarınızı ve müttefiklerinizi korumak zorundasınız. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız" dedi.

Çavuşoğlu: Hain saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.